Scafati | ordigno contro negozio di un candidato alle amministrative

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe esserci anche lo scenario delle elezionidietro l’bellico che è stato fatto esplodere, nella notte, in via Matteotti otto,. Il Comune, come altri 19 in provincia di Salerno, è infatti interessato delezioniche si terranno domenica e lunedì. Il titolare del, un centro assistenza per telefoni cellulari, 62 anni, èprossime elezioni. Ed è una pista che i carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Rosario Di Gangi, non stanno escludendo anche se al momento non ci sarebbe alcun collegamento. Il boato nella notte. Erano le 2,30 circa quando l’esplosione ha spaventato i residenti della ...