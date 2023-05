Sassuolo | Sousa | «L’andata ha lasciato il segno | ma la mentalità è cambiata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le parole di Paulo, tecnico della Salernitana, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta Pauloha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno della Salernitana contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É una gara come tutte le altre, a me interessa che la squadra continui a crescere sotto il profilo del gioco ma anche della. E’ questo lo step più difficile. L’atteggiamento individuale fa la differenza e questo tipo di lavoro va fatto di continuo, non solo nelle due ore in cui abbiamo il calciatore a disposizione negli allenamenti. Le società che hanno la cultura della vittoria ti fanno respirare il clima del successo. Noi siamo al secondo anno di serie A e ci sono delle difficoltà. Io voglio una Salernitana ambiziosa, orgogliosa, desiderosa di essere ...