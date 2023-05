Sassuolo | Dionisi sfida l’Inter | “Loro in ottimo momento ma per noi stimolante”

Commenta per primochiama,risponde. Confermato dalla società per la prossima stagione, l'allenatore è chiamato a decidere se restare sulla panchina neroverde. Intanto oggi parla in conferenza stampa ...Alessio, mister del, ha presentato in conferenza stampa la gara dei suoi contro l' Inter in campionato in programma sabato sera e valida per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico ha ...Tutti disponibili in cassaconche ritrova anche Pinamonti e Zortea dopo la squalifica. Inter (3 - 5 - 2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Darmian; Barella, Brozovic, ...

LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: "L'Inter è nel suo miglior momento ma siamo motivati" TUTTO mercato WEB

La 35^ giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’ Inter, gara in programma sabato 13 maggio alle 20:45 a San Siro. I neroverdi sono reduci dal pareggio interno nel derby emiliano con il B ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...