Due anni per una mammografia, con buona pace dei tanti appelli alla prevenzione contro il tumore al seno. E questo è solo uno dei tanti drammatici esempi di liste d'attesa che emergono dal Rapporto ...... prezzi ai minimi e rebus scorte Avvenire: Liberi di partire o no Il Messaggero: Universitari in tenda, fondi sbloccati per gli alloggi Il Giornale: Pd e Conte in campeggio Leggo:...Per il 58% la pandemia ha cambiato il rapporto delle persone con i problemi psicologici: si è più propensi a chiedere aiuto (26%), si parla dei problemi psicologici con meno(20%). Rispetto ...

Sanità, vergogna liste di attesa: due anni per una mammografia, “solo” uno per una visita cardiaca leggo.it