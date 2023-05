San Teodoro | il paradiso italiano ideale per una vacanza da sogno

. Questo pomeriggio alle ore 18:30, presso il Teatro La Cupola di, si apre il sipario di "Classica" . Ad accogliere il pubblico nel foyer, sarà la mostra del gruppo ...... 6 euro per il tracking (comprensivo di kit del camminatore) + 5 euro per aperitivo Domenica 21 maggio " Pavia: Messa sul fiume e benedizione a cura della Parrocchia di, e corteo in barca ...Interessati 15 Comuni con alti tassi di dispersione: Nuoro, Olbia, Sassari, La Maddalena,, Porto Torres, Bosa, Siniscola, Cabras, Budoni, Selargius, Tempio Pausania, Terralba, Sestu e Sorso Di: Redazione Sardegna Live Una maxi - gara d'appalto da 40 milioni di euro che ...

San Teodoro: il liceo musicale De Andrè ospite alla rassegna "San ... Olbiapuntoit

San Teodoro. Questo pomeriggio alle ore 18:30, presso il Teatro La Cupola di San Teodoro, si apre il sipario di ...La Puglia, con il 15%, si conferma al primo posto delle preferenze dei turisti italiani per le vacanze nel mese di giugno. A dirlo una ricerca dell'istituto di ricerca Ircm, commisionata ...