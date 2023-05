San Salvatore Telesino | Romano | “Manterremo gli impegni presi con la Comunità”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“anche ora, come abbiamo fatto cinque e dieci anni fa, glicon la”. Fabiochiude la campagna elettorale, accompagnata dal costante abbraccio di numeroso pubblico, galleggiando tra quanto fatto e quanto si farà. “Abbiamo proseguito, in questi cinque anni, nell’opera di qualificazione del paese realizzando ben 27 opere senza fare debiti. Abbiamo messo in sicurezza la viabilità, riqualificato l’edilizia scolastica, realizzato un parco giochi ed un’area fitness, ammodernato la rete idrica e quella della pubblica illuminazione, abbiamo reso ancora più moderna la nostra zona industriale, un gioiello che ospita sessanta aziende. Il nostro è un territorio pulito, con una percentuale di differenziata arrivata al 75%, è un Comune dal Bilancio ...

... Casale del Giglio, Ferghettina, Feudi diGregorio, Fonzone Winery, Fontanavecchia, Marisa Cuomo, Masseria della Porta, Nardone Winery, Piera Martellozzo, Raffaele Palma, Roeno,...... Giuseppe De, arriva nell'ambito dell'inchiesta denominata "L'isola che non c'è" nella ...truffa a danno di alcune persone che avevano chiesto la cittadinanza all'associazione "Stato di...Lì accanto nella SalettaCorrado la video - installazione di Ivan Terranova racconta di luoghi ... Scatti di incendi (una piaga ben nota sull' isola) "dipinti" con il cellulare daLanteri ...

Alla scoperta della Chiesa di San Salvatore in Bergamo Alta COSE DI BERGAMO

San Fratello (Messina), 15 dicembre 2023 – “Siamo vivi per miracolo”. Una giornata di ordinario terrore quella vissuta oggi dalla comunità di San Fratello, in provincia di Messina. Intorno a mezzogior ...Sarà una delle più gare veliche in internazionali la Tre Golfi Sailing Week e in questa occasione si esibiranno ai fornelli dei grandi chef, non solo sarà l'occasione per degustare grandi vini e cockt ...