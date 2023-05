San Leucio | la risposta di Ciullo al candidato sindaco | “Siamo andati via perchè il Consiglio era finito”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Caro Roberto Paradiso, è assolutamente vero che sei rimasto da solo a dialogare con il segretario comunale. Ma non perché, come tu hai affermato proprio su “Anteprima 24”, ilNascenzio Iannace ci ha “indotto” ad andare tutti via. Semplicemente, invece,effettivamentetutti via poiché ilcomunale si era ormai concluso! Questo evidente dato di fatto sarà provato ufficialmente anche dal correlato verbale dello stesso segretario comunale che tu menzioni! Ma come mai non te ne sei accorto?“. Il presidente uscente delcomunale, Luigi, replica così alla “esternazione tematica” delRoberto Paradiso, anch’egli consigliere uscente, rilanciando: “Ad aprire finalmente ...