Salute | Forchetta Apaim | Immunoncologia ha cambiato radicalmente vita paziente oncologico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Così il presidente dell', Associazione pazienti Italia melanoma, che oggi ha partecipato a Napoli alla presentazione della campagna informativa sull'"Lo so anch'io" “L’immunoterapia in questi anni haladel, in primis ovviamente allungando la, ma anche migliorando la qualità didelin trattamento terapeutico. Secondo una ricerca su 5mila pazienti solo la metà conosce cos’è effettivamente l’, questa campagna ci aiuterà quindi a far capire la sua importanza”. Così Monica, presidente dell’, Associazione pazienti Italia melanoma, che oggi ha partecipato a ...