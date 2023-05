Salute | Ascierto Ist Pascale | Con immunoncologia guarisce 50% casi melanoma

Leggi su iltempo

Napoli, 12 mag. - (Adnkronos) - "Grazie alle nuove terapie, e soprattutto all'immunoterapia, nelsiamo in grado di guarire il 50% dei pazienti con malattia metastatica. Non è vero quindi che dal quarto stadio non si torna indietro, grazie ai nuovi farmaci e all'immunoterapia c'è la possibilità di cronicizzare la malattia e addirittura di guarire". Lo ha detto Paolo, direttore dell'Unità di oncologia, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istitutodi Napoli, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione della campagna informativa "Lo so anch'io" sull'. "Sul- ha spiegato- abbiamo i dati a 7 anni e mezzo, quindi anche con i dati possiamo dire che si può guarire.