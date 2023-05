Salone del Libro di Torino | il Ministero dell’istruzione e del merito presente con uno stand informativo e oltre 40 eventi

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ile delsarà, dal 18 al 22 maggio prossimi, per ilinternazionale del. Il MIM parteciperà con unoin cui saranno realizzate sia attività informative per docenti, studenti, famiglie, attraverso un desk di accoglienza, sia attività laboratoriali e seminariali, con40in programma organizzati dalle Direzioni Generali in collaborazione con il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca). L'articolo .