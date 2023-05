Salerno | Anas | limitazioni sull’A2 per lavori di sostituzione barriere

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha programmato l’avvio deididelledi sicurezza nel tratto campano della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di. Le attività riguarderanno l’installazione delle‘bordo ponte’ in calcestruzzo, interamente progettate da(Gruppo FS Italiane). Per consentire l’esecuzione degli interventi, tra le ore 22:00 di domani 13 maggio e le ore 06:00 del 14 maggio, sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud al km 3,400 con uscita obbligatoria allo svincolo di Baronissi Sud (km 3.400). A partire dalle ore 06:00 del 14 maggio e fino alle ore 22:00 del 25 maggio, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud dal km 4,900 al km 5,850. Infine, tra le ore 22:00 del 25 maggio e le ore 06:00 del 26 ...

, Tangenziale di Napoli, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia ... in presenza degli amici delle due ruote "M2 MOTO CREW" . La cerimonia che si terrà all'...... Presidente Commissione Trasporti Regione Campania, Nicola Montesano , ResponsabileCampania, ...e guardare al futuro perché c'è un tema che lega insieme lo sviluppo dei porti di Napoli e......sportivo sono state effettuate numerose riunioni presso la Prefettura e la Questura di, durante le quali è stata concordata, tra le altre cose, l'attivazione di presìdi di personalein ...

Lavori fatti male sulla SS 163, Anas diffida provincia di Salerno ... Il Quotidiano della Costiera

StampaÈ in corso presso il Next Ex Tabacchificio SAIM di Capaccio Paestum (SA) un nuovo incontro del Dibattito Pubblico per la realizzazione del nuovo collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 ...StampaLa gara ciclistica “106° GIRO D’ITALIA” in particolare, la quinta tappa “ATRIPALDA SALERNO” fissata il 10 maggio, interesserà un tratto della A2 Autostrada del Mediterraneo in Campania. In vist ...