Salernitana | attivo il nuovo canale Telegram

Leggi su zon

(Di venerdì 12 maggio 2023) È online da oggi ilufficiale dell’U.S.1919. Unspazio riservato a tutti i sostenitori dell’ippocampo per restare aggiornati in tempo reale su tutte le novità dell’universo granata: notizie, immagini esclusive, offerte e info utili in tempo reale. Qui il link per iscriversi Prossimo match:– Atalanta Sarà il sesto confronto in massima serie trae Atalanta quello in programma sabato alle 15:00 allo “Stadio Arechi”. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, i granata non hanno vinto alcuno dei 14 confronti giocati finora contro i nerazzurri: sette vittorie dei bergamaschi e sette pareggi il bilancio del parziale. I granata faranno di tutto per mantenere la serie positiva di 5 partite. Segui ZON.IT su Google ...