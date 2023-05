Salernitana-Atalanta sabato 13 maggio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

, Candreva sta meglio Antonio Candreva ha confermato con un post via social, con tanto di clessidra, che ci sarà sabato in campionato all'Arechi contro l'. Mister Sousa dovrà ...Tutto pronto per la 35esima giornata di Serie A. All'Arechi c'è: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Paulo Sousa arriva dal k.o. esterno per 2 - 1 contro l'Empoli, sconfitti 2 - 0 anche gli uomini di Gasperini contro la Juventus ...Sabatoapre il programma. Squalificati Bronn e Maehle mentre tra gli assenti troviamo Fazio e Valencia tra i granata e ben sei tra i nerazzurri ovvero Palomino, Ruggeri, ...

Atalanta, i convocati per la Salernitana: c'è un'assenza importante Fantacalcio ®

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Sabato alle 15 si sfidano Salernitana e Atalanta: ecco le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming ...