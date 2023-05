Salernitana - Atalanta | pronostico | il segno Gol vale 1 78

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto pronto per la 35esima giornata di Serie A. All'Arechi c'è: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Paulo Sousa arriva dal k.o. esterno per 2 - 1 contro l'Empoli, ...

Tutto pronto per la 35esima giornata di Serie A. All'Arechi c'è: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Paulo Sousa arriva dal k.o. esterno per 2 - 1 contro l'Empoli, sconfitti 2 - 0 anche gli uomini di Gasperini contro la Juventus ...(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Dia; Botheim. Allenatore: Sousa.(3 - 4 - 2 - 1): ...SABATO 13 MAGGIO 2023vsore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Spezia vs Milan ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA ...

Atalanta, i convocati per la Salernitana: c'è un'assenza importante Fantacalcio ®

Sabato alle 15 si sfidano Salernitana e Atalanta: ecco le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming ...