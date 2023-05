Salernitana-Atalanta | i convocati

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono 20 i calciatorida mister Gian Piero Gasperini per, gara della 35ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma domani alle ore 15 allo stadio Arechi di Salerno: Bernasconi Lorenzo (43) Demiral Merih (28) De Nipoti Tommaso (48) de Roon Marten (15) Djimsiti Berat (19) Éderson (13) Højlund Rasmus (17) Koopmeiners Teun (7) Mendicino Leonardo (44) Muriel Luis (9) Musso Juan (1) Okoli Caleb (5) Pašali? Mario (88) Rossi Francesco (31) Scalvini Giorgio (42) Soppy Brandon (93) Sportiello Marco (57) Toloi Rafael (2) Zapata Duván (91) Zappacosta Davide (77) Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

SABATO 13 MAGGIO: 15:00(DAZN) 18:00 SPEZIA - MILAN (DAZN) 20:45 INTER - SASSUOLO (DAZN/SKY). DOMENICA 14 MAGGIO: 12:30 VERONA - TORINO (DAZN/SKY) 15:00 FIORENTINA - UDINESE (...Devo essere concentrato su, non sulla sfida successiva'. E' cambiato qualcosa nell'approccio al lavoro settimanale dopo la sconfitta di Empoli 'No! E' un piacere vedere come ...Commenta per primo Sono 20 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per, gara della 35giornata della Serie A in programma domani alle ore 15 allo stadio Arechi di Salerno. Torna Hojlund, Lookman non ce la fa (Maehle squalificato). Ecco l'elenco ...

Dopo la fine della settimana europea la Serie A torna in campo per la 35ª giornata. Si comincia oggi alle 20:45 con la sfida tra Lazio e Lecce allo stadio “Olimpico”. Domani invece Salernitana-Atalant ..."L'Atalanta e' una delle squadre con maggiore stabilita' in Italia negli ultimi anni. Gasperini sta lavorando benissimo con una filosofia ...