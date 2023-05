(Di venerdì 12 maggio 2023) Buone notizie per lae Paulo Sousa:alper questo finale di stagione Paulo Sousa sta per ritrovare uno dei suoi uomini chiave per la corsa salvezza della: secondo quanto riportato da SportItalia,al. L’esterno granata sta recuperando dall’infortunio e potrebbe tornare a disposizione tra i convocabili dei campani in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta.

... Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Marcos, Luis Alberto; ... Casale può avere il guizzo giustoSalernitana - Atalanta sabato ore 15(3 - 4 - 2 - 1): ...Torna tra i convocati Matias Vecino In mezzo al campo però spazio ancora a Marcos. Cataldi ...sono Di Francesco e Strefezza ma occhio alle quotazioni di Banda che sono in risalita- ......during the Italian Serie A football match betweenand Napoli on January 21, 2023 at the Arigis stadium in Salerno. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Il Corriere dello Sport, con...

Salernitana, Antonio Candreva vicino al rientro Calcio News 24

Recupero importante in casa Salernitana: è pronto il rientro in campo, dopo l’infortunio di Antonio Candreva. Il calciatore granata sarà a disposizione per i campani nel match contro l’Atalanta. Lo ri ...Stampa Norbert Gyomber e Antonio Candreva dovrebbero tornare nella lista dei convocati per la sfida che la Salernitana domani, sabato 13 maggio (calcio d’inizio alle ore 15) sosterrà all’Arechi contro ...