Saldi estivi 2023 in Italia | ecco quando iniziano | le date Regione per Regione

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’si prepara aidel, con ognina che decideràfar iniziare nei propri negozi locali il periodo di sconti sui vari prodotti. Orientativamente, per non creare confusione id’Estatesolitamente nel prima sabato del mese di luglio. Una consuetudine che, come detto, per non creare confusioni cercano di rispettare tutte le Regioni attraverso un concordato tra i vari governatorati. Verso ici saranno? Che le Regioni, intese come tutte quelle d’, si verranno incontro per l’apertura deiper quest’estate, è un dato di fatto che ...

Per il solo 2023, adeguandosi alle decisioni della Conferenza delle Regioni, è prevista una deroga per la decorrenza deia partire dal 6 luglio (e non dal primo sabato del mese come ...Per il solo 2023, adeguandosi alle decisioni della Conferenza delle Regioni, è prevista una deroga per la decorrenza deia partire dal 6 luglio (e non dal primo sabato del mese come ...PEGGIO: I cine -Siamo sulla Rai, gli spottoni governativi ce li aspettiamo. Ma questa 'Cinema Revolution' venduta come salvezza del settore quando invece sembra la promozione dei...

Saldi estivi: si parte giovedì 6 luglio in tutta Italia Mantovauno.it

ROMA – Oggi la Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l’inizio dei saldi e ...Il 6 luglio 2023 partiranno i saldi estivi della Regione Lazio. Lo ha deciso la Giunta Regionale su proposta dell'assessora Angelilli ...