Salari da fame | una truffa lunga trent’anni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un’ondata di scioperi ha investito l’Europa a sostegno di una richiesta semplice: aumentare i! L’inflazione galoppante, i ritardi dei rinnovi contrattuali, le politiche pubbliche di bilancio hanno pesato su una situazione sociale già difficile, dopo il biennio della pandemia. Le proteste sono state giustificate persino dalla Banca centrale europea, che continua ad aumentare i tassi di interesse, perché riconosce che l’inflazione è salita troppo e ha eroso il potere di acquisto dei. Di più: la Bce si attende per il 2023 una crescita sostenuta delle retribuzioni nella zona euro come risultato delle forti rivendicazioni sindacali e delle diffuse lotte sociali. In realtà tutte queste tensioni le abbiamo viste in Germania, in Francia, nell’Inghilterra post-Brexit, mentre in casa nostra alla gravità della situazioneale ...