' Salari bassi | affitti alle stelle | per i giovani il domani è una montagna da scalare' | cos' ha detto il Papa agli Stati generali della

... poi, descritto la precarietà in cui vivono molte famiglie italiane: "Difficoltà a trovare un lavoro stabile , difficoltà a mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle e...Se i giovani non avranno la possibilità di comprare una casa nella quale ambire a crescere i loro figli, se isaranno cosìda frenare lo slancio di mettere in piedi una famiglia, se ...Il cammino è complicato, ma Meloni va dritta: "Se i giovani non hanno la possibilita' di comprare una casa nella quale crescere i propri figli, se isaranno cosìda frenare lo slancio di ...

“Salari bassi, affitti alle stelle: per i giovani il domani è una montagna da scalare”:… Il Fatto Quotidiano

Istruzione, la condizione italiana, caratterizzata da forti disuguaglianze e scarsi risultati, rappresenta un fallimento collettivo ...Il Pontefice agli Stati Generali con Meloni: 'Mettere su famiglia oggi è uno sforzo titanico, servono politiche lungimiranti ...