“Salari bassi | affitti alle stelle | per i giovani il domani è una montagna da scalare” | cos’ha detto il Papa agli Stati generali della natalità

(Di venerdì 12 maggio 2023) “La, così come l’accoglienza, che non vanno mai contrapposte perché sono due faccestessa meda, ci rivelano quanta felicità c’è nella società. Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno. E tante volte si dimenticano di sorridere”. Lo ha affermatoFrancesco intervenendo, subito dopo la premier Giorgia Meloni, alla terza edizione degliorganizzata da Gigi De Palo, presidenteFondazione per la, nell’Auditorium Conciliazione a Roma. Bergoglio ha spiegato che “forse mai come in questo ...

Se i giovani non avranno la possibilità di comprare una casa nella quale ambire a crescere i loro figli, se isaranno cosìda frenare lo slancio di mettere in piedi una famiglia, se ...

AGI - La famiglia è "fin dal primo giorno" la "priorità assoluta" dell'azione del governo. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento agli Stati Generali della N ...Il premier accanto a Papa Francesco agli stati Generali: "Figli e genitori in cima ad agenda politica governo". E attacca la maternità surrogata.