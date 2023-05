Rottamazione quater 2023 | domanda e rate | le risposte alle Faq

(Di venerdì 12 maggio 2023) C’è tempo fino al 30 giugnoper aderire alladelle cartelle. Come si presenta laentro la scadenza? Gli interessi sulle multe stradali vanno pagati? I pagamenti possono essereizzati? L’Agenzia Riscossione ha aggiornato ledomande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 51/(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio). Il provvedimento sposta al 30 giugnoil termine per la presentazione delladi adesione alla Definizione agevolata, precedentemente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio. Slitta al 30 settembre(invece del 30 giugno) il termine ...

... c'è tempo fino al 30 giugno per le domande, la prima o unica rata andrà versata entro il 31 ottobre Nuovo calendario per ladei carichi affidati ad agenzia delle Entrate ...Il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero accolgono con soddisfazione le ultime novità relative alla cosiddetta, relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e che consente la loro estinzione con il solo versamento del capitale e delle ...Lo stralcio delle cartelle sotto i mille euro e lasi estendono agli enti locali, così come da volontà del decreto Bollette. La nuova formula per la, voluta dal governo per ridisegnare il rapporto tra fisco e ...

Rottamazione quater e stralcio allargano la platea: buone notizie per chi ha debiti con il Fisco Virgilio Notizie

Rottamazione quater 2023: ecco le novità e modifiche che verranno apportate dopo gli emendamenti da parte del governo.Sul sito di Agenzia Riscossione sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di rottamazione quater delle cartelle ...