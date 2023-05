Roma viaggia verso Expo 2030 | pista ciclopedonale da Termini a Tor Vergata

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023)– 2023 – “Oggi è un giorno importante per la mobilità dolcena. La proposta di delibera – a firma mia e del presidente della Commissione Mobilità Zannola – relativa all’istituzione di un percorsoche collegheràcon Torha infatti incassato il parere positivo delle Commissioni, Mobilità, Lavori Pubblici e Ambiente“. Così in un comunicato stampa la presidente della CommissioneVirginia Raggi e il presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola. “Parliamo di un’infrastruttura – si legge ancora – che per lunghezza e importanza, costituirebbe un ‘unicum’ per la nostra città e che darebbe la possibilità, ai tanti ciclisti e pedoni che la percorrerebbero, di intraprendere un ...