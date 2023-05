Roma | «una società seria e riconoscente offrirebbe oggi un triennale a Mourinho» Zazzaroni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ivandirettore del Corriere dello Sport scrive didopo la vittoria per 1-0 sul Bayer Leverkusen: So da tempo che lo Special vuole andar via: la pazienza ha retto fino a un mese fa. Unalo convocherebbe stamattina in sede e glitre anni di contratto e la piena autonomia sul mercato, un mercato peraltro penalizzatissimo dal FPF. Ma questo è solo un sogno. No, non un sogno personale, ma di chi ha ben presenti la grandezza del tecnico e le dimensioni del vuoto che lascerà. Al momento, solo la tifoe la squadra. Si sofferma sul gol di Bove:li chiama “bambini”. Sono i ventenni che in questi due anni ha lanciato un po’ per curiosità (e ruolo) e tanto per disperazione. Edo Bove è l’unico ...

Adesso la sfida alla guida della Prefettura dicittà comeche, oltre al Giubileo, si prepara anche per l'eventuale assegnazione dell'Expo. E Giannini, in qualche modo, ha già delineato le ......vera svolta per mercati e clima internazionale in generale. In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato 19 maggio 2023 -- - ...E' prevista per domani la visita adel presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' quanto confermano diverse fonti qualificate. ... organizzatrice del concorso, che temepoliticizzare l'evento. ...

Lamberto Giannini nuovo prefetto di Roma: una scelta giusta per i tempi Corriere Roma

La quinta tripla doppia ai playoff di Jokic condanna i Phoenix Suns 125-100 scesi in campo a Denver per gara-6 senza Chris Paul e Deandre Ayton, infortunatosi a una costola. (ANSA) ..."Una semifinale europea si prepara da sola. Ne manca una per arrivare in finale e inconsciamente si da' qualcosa in piu'. L'importante ...