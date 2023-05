Roma | tre giornate a Foti | vice di Mourinho | salterà il ritorno alla BayArena

(Di venerdì 12 maggio 2023) A mancare non saranno soltanto gli infortunati. Neldella semifinale di Europa League in programma giovedì prossimo, Josédovrà fare ancora a meno del suoSalvatore ...

La Uefa infatti ha inflittogiornate di squalifica al secondo dello Special One per 'un'aggressione a un altro giocatore', in seguito all'espulsione ricevuta durante- Feyenoord. Dunque Foti,...Se guardiamo all'Italia, Hyperloop permetterebbe di ridurre il tempo di viaggio tra Perugia eda circaore di auto in circa 20 minuti.Dopo un filotto di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha subitosconfitte nelle ultime ... nel primo match giocato contro lanell'aprile 1986 (con Eugenio Fascetti in panchina) e in ...

La protesta delle tende, lo studentato di Roma Tre inaugurato nel 2021 è ancora vuoto Corriere Roma

Il portoghese ha ricevuto un “warning” per avere ritardato il calcio d’inizio. Il suo numero due, invece, nei quarti contro il Feyenoord all’Olimpico, aveva colpito Gimenez che doveva battere un fallo ...La UEFA ha aggiornato il ranking dopo tre giorni di coppe. Continua il duello Inter-Roma, con i giallorossi che si riprendono la decima posizione ...