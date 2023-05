Roma | tifosi del Bayer distruggono un bus Atac | l’ira di Patanè sui social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023)non è nuova ad atti vandalici da parte diin trasferta. E anche ieri un mezzoè stato vandalizzato da alcuni supporter delLeverkusen. A documentare l’accaduto, stavolta, è stato l’assessore alla Mobilità capitolino, Eugenio, con un post suinel quale manifesta sdegno per quanto accaduto. Il commento dell’assessore Eugenioall’accaduto “Questo è lo stato in cui alcunitedeschi delLeverkusen – a scritto– hanno ridotto una delle vettureche li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera (ieri ndr). Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l’increscioso episodio ...