Roma Expo 2030 | Raggi-Zannola | “Ok da commissioni su percorso ciclopedonale Termini-Tor Vergata”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Oggi è un giorno importante per la mobilità dolcena. La proposta di delibera – a firma mia e del presidente della Commissione Mobilità– relativa all’istituzione di unche collegheràcon Torha infatti incassato il parere positivo delle, Mobilità, Lavori Pubblici e Ambiente. Parliamo di un’infrastruttura che, per lunghezza e importanza, costituirebbe un ‘unicum’ per la nostra città e che darebbe la possibilità, ai tanti ciclisti e pedoni che la percorrerebbero, di intraprendere un itinerario suggestivo che interesserebbe i Fori Imperiali, il Colosseo, il Parco dell’Appia Antica, il Parco degli Acquedotti. Una grandiosa opportunità – sia da un punto di vista ...

Lo dichiarano, in una nota congiunta, la presidente della Commissione2030 Virginia Raggi e il presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola. Capitale può avere un ruolo trainante in questo processo evolutivo, anche come città candidata a ospitare2030 il cui titolo, ricordiamo, promuove un nuovo rapporto tra persone e territorio ...

"Confidiamo, adesso, in una rapida calendarizzazione della proposta in vista dei lavori d'Aula". "Oggi è un giorno importante per la mobilità dolce romana. La proposta di delibera - a firma mia e del ...