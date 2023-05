Roma | dalla UEFA tre giornate di squalifica al vice di Mourinho dopo il match con il Feyenoord

Leggi su calcionews24

Il Giudice Sportivo della ha punito il gesto di Salvatore Foti, di José, nel contro il in cui fu espulso dall'arbitro per la manata all'attaccante biancorosso Gimenez nei pressi dell'area tecnica giallorossa. La, dunque, ha assegnato a Foti ben tre di (una già scontata ieri sera contro il Bayer Leverkusen). In una ipotetica finale di Europa League della però, Foti non ci sarà.