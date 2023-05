Roma | carta d’identità elettronica open day 13 Maggio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Proseguono gliDay diCapitale dedicati alla: sabato 13è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di piazza di Santa Mariare, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 14. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì12, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Anche per il prossimo fine ...

La, ieri, ha giocato due partite: una a Bologna e l'altra a Trigoria, scrive Massimo Cecchini su ... Inutile dire però, in una partita che sullaha soprattutto una valenza difensiva, che ...... perciò, gli elementi che con la manifestazione diandiamo a proteggere: perché dobbiamo ... Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramiteo ......che presenzieranno alla Manifestazione "Scegliamo la Vita" del prossimo 20 maggio aè quella ... fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramiteo Paypal oppure con bonifico ...

Carta d'identità a Roma: open day 13 maggio: tutte le informazioni RomaToday

Altro giorno e altre partite al WTA 1000 di Roma 2023. Dopo aver archiviato ieri il terzo turno, quest’oggi si disputeranno al Foro Italico tutti gli incontri validi per gli ottavi di finale. Non ci s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici appassionati di tennis e lettori di OA Sport e ben ritrovati in questa prima giornata della seconda settimana di gioco dai campi del Foro Ita ...