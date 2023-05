Il vice allenatore dellaera in tribuna a causa della squalifica subita dalla Uefa per il suo comportamento durante la gara contro il Feyenoord: Foti ha ricevuto tre giornate di squalifica ma la ...... in occasione degli Stati generali della natalità a: " Non ho avuto pazienza e ho sgridato la ... E questa è una cosa. Per favore, aiutate le famiglie ad avere dei figli. È un problema umano,...Dopo la grande gioia per la vittoria sul Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata, ecco unanotizia per lain Europa League . L'Uefa ha infatti deciso di squalificare per tre giornate Salvatore Foti , ovvero il vice di José Mourinho che non potrà così accompagnare il portoghese ...

Roma, brutta sorpresa per Foti dopo il Bayer: trova la macchina senza sportelli Corriere dello Sport

Oltre al danno anche la beffa. Salvatore Foti, allenatore in seconda della Roma, è stato vittima di un furto nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la vittoria giallorossa contro il Bayern Leverkusen ...Un’avaria, una falla e il barcone ha imbarcato acqua. L’allarme ieri pomeriggio intorno alle 17 è scattato lungo la golena destra del fiume Tevere, all’altezza di ...