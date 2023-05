Roma - Bayer Leverkusen | le pagelle | Cristante salva | Abraham brilla

Le pagelle delladopo l'1 - 0 alLeverkusen nell'andata delle semifinale di Europa League andata in scena ...Europa League: vince solo lanelle semifinali di andata. i giallorossi fermano all'Olimpico ilLeverkusen 1 - 0. Decide un gol al 63': Bove insacca dopo respinta di Hradecky su tiro di Abraham. A ruota, Bove sfiora il ...Ilcon l'arrivo in panchina di Xabi Alonso è cambiato radialmente risalendo la classifica in ... Lanon vinceva dal 20 aprile scorso (era sempre una partita di coppa) era in pieno momento no ...

Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 1-0 - Calcio Agenzia ANSA

La nota dolente del giovedì europeo delle italiane è arrivata da Firenze con la clamorosa e beffarda sconfitta della Fiorentina subìta dal Basilea nella semifinale di andata di Conference League. La V ...I giudizi sui giallorossi dopo il successo per 1-0 sui tedeschi nell'andata della semifinale di Europa League andata in scena all'Olimpico ...