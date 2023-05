Roma - Bayer Leverkusen 1 - 0 | gli highlights della semifinale 

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laeuropea ha un altro passo. In un Olimpico di fuoco gli uomini di Mourinho realizzano una prestazione caratterizzata da grinta e impegno, basta un gol di Bove ai giallorossi per conquistare la ...

Laeuropea ha un altro passo. In un Olimpico di fuoco gli uomini di Mourinho realizzano una ...ai giallorossi per conquistare la gara di andata della semifinale di Europa League contro il...Le pagelle delladopo l'1 - 0 alLeverkusen nell'andata delle semifinale di Europa League andata in scena ..."Gara di grande dedizione e concentrazione. Faccio i complimenti ai ragazzi". José Mourinho è decisamente soddisfatto dopo l'1 - 0 alLeverkusen nella semifinale d'andata di Europa League : "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma i ragazzi l'hanno interpretata bene mettendo voglia, mentalità ed empatia. C'è il ...

Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 1-0 - Calcio Agenzia ANSA

[themoneytizer id=”99064-6] Battaglie, finali o sfide decisive: tanti appellativi per definire le ultime quattro partite di campionato fondamentali per staccare il biglietto per i gironi di Champions ...Un autobus Atac è stato danneggiato da tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen. Dopo il caso dei tifosi inglesi del Leicester e quello dei supporter del Vitesse che danneggiarono altri ...