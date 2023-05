Roma | barcone sul Tevere inclinato su un fianco

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Il nucleo sommozzatori e vigili del fuoco fluviali stanno intervenendo da ieri sera, all’altezza di Ponte Cavour, per la messa in sicurezza delsul‘Lian Club’,su unpresumibilmente per una falla nelle camere stagne di galleggiamento. I vigili del fuoco stanno alleggerendo dai carichi la struttura oltre a monitorare eventuali sversamenti di sostanze inquinanti. L’intervento prosegue. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il nucleo sommozzatori e vigili del fuoco fluviali stanno intervenendo da ieri sera, all'altezza di Ponte Cavour, per la messa in sicurezza delsul Tevere 'Lian Club', inclinato su un fianco presumibilmente per una falla nelle camere stagne di galleggiamento. I vigili del fuoco stanno alleggerendo dai carichi la struttura oltre a ...

Alle sei e mezzo di ieri pomeriggio la chiatta che ospita il locale si è inclinato su un fianco di circa venti gradi. Vigili del fuoco e sommozzatori ...