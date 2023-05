Roma all’ultima spiaggia | a Ostia la stagione balneare è in alto mare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 maggio 2023) La2023? Decisamente in. Anche quest’anno le spiagge del litoraleno soffrono per la disorganizzazione dell’amministrazione a guida dem. La situazione in cui versano è pessima: rifiuti ovunque, passerelle divelte, servizi igienici, docce e cestini assenti. Immagini, come quelle che arrivano da, che, di certo, non dovrebbero vedersi a metà maggio e ainiziata da ormai tre giorni – tra l’altro in ritardo rispetto al consueto 1° maggio a causa, questa la motivazione, del raduno nazionale dei Carabinieri. La2023? Decisamente in. La videodenuncia del M5S sulle condizioni diIn un ...