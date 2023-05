Rivolta tra i telespettatori | Rai e Mediaset cambiano la programmazione del 13 maggio | cosa succederà ad Amici 2023 e L' Eredità?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) I palinsesti televisivi subiranno un'intensa rivoluzione nella giornata del 13. Ci saranno importanti cambiamenti sulle reti Rai e, che coinvolgeranno la fascia serale di Canale 5 e quella pomeridiana di Rai 1. Non perderti l'articolo per scoprire i dettagli sulle novità del palinsesto e i cambiamenti programmati! Diparliamo in questo articolo... Cambiosu Rai eil 13Variazioni nella fascia serale di Canale 5 e pomeridiana di Rai 1 Speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa sulla guerra in Ucraina al posto di "" L'non andrà in onda sabato pomeriggio Finalissima di Eurovision Song Contest su Rai 1 in prima serata Nuove ...