Ritorna alla grande Xiaomi Mi Band 7 su Amazon a prezzo basso

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Può essere alquanto vantaggioso quest’oggi puntare sulloMi7 presene su, visto come il suosia calato in maniera vertiginosa in queste ultime settimane. Merito anche della presentazione del nuovo braccialetto fitness dell’azienda cinese, Mi8, ma sicuramente per risparmiare qualcosina si può ancora optare per il modello dello scorso anno. Approfondendo l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 27% sul costo da listino di questoMi7 che era di 59,99 euro. Interessante rilancio perMi7 su: la proposa del 12 maggio Altra promozione, insomma, ...