Rischia 20 anni per un

(Di venerdì 12 maggio 2023) Per la serie, il delirio da video non ha confini. Uno youtuber californiano di nome Trevor Jacob , ha volutamente distrutto il proprio aereo , dopo essersi messo in salvo prima dello schianto, per ...

E ora fino a 20 anni di carcere. Perché la galera? Perché Jacob è stato indagato per distruzione e occultamento, con l'intento di ostacolare un'indagine federale, un crimine che... Trevor Jacob, 29, aveva pubblicato il video dell'incidente aereo su YouTube nel dicembre 2021, sottintendendo che si trattasse di un incidente. Ad oggi ha 3 milioni di visualizzazioni.

Schianta l'aereo per un video su Youtube, rischia 20 anni di carcere [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Far schiantare un aereo per aumentare le visualizzazioni su YouTube Fatto. Il video "I crashed my plane" ha quasi superato le 3 milioni di visite. Ma uno…