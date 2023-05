Rinnovo contratto scuola | Naddeo Aran | “Chiusura entro giugno? Sono ottimista | clima positivo e colloborativo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Facciamo il punto sulle trattative di questa settimana che sisvolte in: due riunioni suldella Dirigenza medica e sanitaria e tre per ilIstruzione e ricerca, per il triennio 2019-21. Una settimana decisiva perché, a mio avviso, segna un punto di svolta per questi due contratti che, io, sempre in maniera ottimistica, cercherò il più possibile di firmare nel mese di. Penso possa essere realisticamente il traguardo di queste trattative”. L'articolo .

Per questo l'aumento dei salari chiesto nella piattaforma didelnazionale prevede, oltre al recupero dell'inflazione, una redistribuzione di queste risorse alle lavoratrici e ai ...Da un lato la felicità assoluta per l'ormai sicurodi. Il portoghese ha infatti raggiunto il totale accordo con il club per il prolungamento sino al 2028 . Stipendio da 5 milioni di ......sugli impianti tecnologici in carico a Hse - Hera servizi energia nell'ambito deldi ... e si occuperà anche, già entro la fine del 2023, deldel Certificato di prevenzione incendi che ...

Rinnovo contratto scuola, Barbacci (Cisl Scuola): “Sforzo corale per arrivare alla conclusione della trattativa” Orizzonte Scuola

L’attaccante ha già dato il suo ok per preseguire assieme: questione dunque solo di tempo prima di vedere la firma sul nuovo contratto La possibilità è quella di prolungare il suo contratto, in scaden ...Mister Dionisi ha parlato in conferenza stampa prima di Inter-Sassuolo, facendo riferimento alla partita, allo stato di forma della squadra e anche alle ipotesi sul rinnovo di contratto: “ Affrontiamo ...