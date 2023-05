Rimini | un finanziere indagato per violenza sessuale in caserma | gli abusi mentre era di piantone

(Di venerdì 12 maggio 2023) Èperun appuntato della Guardia di Finanza in servizio a. Il 53enne originario della provincia di Pesaro è accusato di aver costretto un’amica della sua compagna a subire pesanti molestie sessualiera diin. Per il 53enne è stato disposto l’obbligo di dimora e il divieto di avviamento alla presunta vittima. Oltre che di, i pm Davide Ercolani e Annadomenica Gallucci gli contestano anche il reato militare della violata consegna. su Open Leggi anche: Il 94enne che ha salvato una donna da uno stupro a Milano: «Ho usato una scacciacani, per fortuna non se ne è accorto» Milano, 23enne segue e tenta di violentare e rapinare una donna nella sua casa: ...

