In carcere per un peculato da ventimila euro nell'ambito dell'inchiesta suispese del consiglio regionale dell'Emilia - Romagna tra il 2010 e il 2011: si sono aperte le porte del carcere di Forlì per Marco Monari, ex capogruppo del Pd, con la decisione della ...Dieci anni fa finì nell'inchiesta della Gdf: gli furono contestati oltre 940mila euro di... Dei quarantaindagati all'epoca la maggior parte ha ricevuto un'archiviazione o ha ...provinciali intervenuti al dibattito hanno approvato un aumento deiche tenga conto dell'impegno degli operatori in base al numero dei capi abbattuti.

++ Rimborsi a consiglieri E-R, ex capogruppo Pd in carcere ++ ... Agenzia ANSA

Monari era capogruppo in Emilia-Romagna: dovrà scontare quattro anni e cinque mesi. I pochi politici condannati per vicende analoghe alla fine hanno evitato la prigione.Tra il 2013 e il 2014 l’indagine scosse l’Emilia-Romagna: poche le condanne. Scagionati Bignami e Bernardini. Tutto partì nel Lazio da Franco ‘Batman’ Fiorito. Poi Cota in Piemonte, assolto il sottose ...