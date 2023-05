Rimase ferito nel centro di accoglienza | maxi-risarcimento da quasi 900mila euro per lo straniero

...dopo un pranzo di Pasqua quandocoinvolta in un incidente stradale. Tutto è avvenuto lungo la Postumia, a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Nell'incidente, nel quale è rimasto...... convinto che un loro connazionale fosse morto, investito da un'automobile dei carabinieri (in realtà venne investito da un privato mentre fuggiva da un controllo e), protestò in ...... convinto che un loro connazionale fosse morto, investito da un'automobile dei carabinieri (in realtà venne investito da un privato mentre fuggiva da un controllo e), protestò in ...

Rimase ferito nel centro di accoglienza, maxi-risarcimento da quasi ... ilGiornale.it

Un agente di polizia è rimasto ferito di striscio in una sparatoria avvenuta questa mattina nel centro di Nuoro: un uomo a bordo di un’Alfa Mito blu non si è fermato all’alt della squadra Volanti all’ ...Un agente di polizia è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta in pieno centro a Nuoro. Un agente di polizia è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta in pieno centro a Nuoro. Un’auto ...