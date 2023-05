Rihanna e A$AP Rocky | svelato il nome del primogenito dopo un anno dalla nascita

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nel maggio del 2022,dato alla luce il lorosenza averne mai rivelato ilundel piccolo, il Daily Mail ha risolto l’enigma: il giornale, infatti, è riuscito a procurarsi il certificato didel bambino che si chiamerebbe RZA Atheltston Mayers, in onore di Robert Fitzgerald Diggs, il rapper newyorkese del collettivo Wu-Tang Clan, conosciuto come RZA, appunto. Il figlio d’arte, dunque, avrebbe ricevuto ildi un celebre cantante della scena hip hop americana, all’insegna della passione che, da sempre, unisce la carriera professionale dei genitori: la musica. Secondo la fonte, ripresa anche da Page Six, il ...

Rocky genitori felici. La cantante, 35 anni, e il rapper, 34 anni, hanno festeggiato il compleanno del loro primo figlio RZA Athelston , che il 13 maggio ha compiuto 1 anno di vita. ...RZA, oggi 53enne, è una persona molto importante nella vita diche, noncaso, ha sempre palesato la sua enorme gratitudine per il Wu - Tang Clan e quello che il collettivo ha fatto ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Alla vigilia del primo compleanno del primogenito diRocky i media, col Daily Mail in testa, riportano un aggiornamento che riguarda il nome del bambino , rimasto avvolto nel mistero fino ad oggi per volontà dei genitori. Il piccolo, nato ...

Rihanna e A$AP Rocky festeggiano il primo compleanno del figlio RZA Vanity Fair Italia

Il rapper, in genere molto riservato, ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di tenere foto di famiglia con il figlio e Rihanna, che si gode la dolce attesa del secondo bebé ...Ci ha tenuto sulle spine per quasi, un anno, ma ora sappiamo il nome del primo figlio di Rihanna. E abbiamo anche la pronuncia corretta ...