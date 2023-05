“Ricoverata e operata” | il triste momento di Loredana Bertè Le condizioni

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono giorni, oramai, che non si parla d’altro che delledi salute di. Come sta la cantante dopo l’intervento subito? Ecco tutto quello che c’è da sapere.è una vera e propria forza della natura, un’attrice e una cantautrice italiana dotata di grande talento ed espressività. I suoi esordi risalgono alla seconda metà degli anni Sessanta in qualità di ballerina, periodo in cui prese parte anche a numerosi spettacoli teatrali. Il grande successo, però, arrivò nel 1975, grazie al celebre brano intitolato Sei bellissima. Da allora, la carriera televisiva, musicale e artistica dinon si è mai più fermata. Ledi salute di(credit Ansa) – ilovetrading.itAncora oggi, ...