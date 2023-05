Richiami alimentari | vetro nel ragù e fontina con batteri | ecco marche e lotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ci sono nuove comunicazioni importanti per i nostri lettori, in particolare si tratta dida segnalare. Sono due, in particolare, i casi segnalati, ed entrambi appartengono a marchi abbastanza prestigiosi e quindi larghissimo consumo. Il primo caso riguarda ildel Carrefour, mentre il secondo si riferisce allaDop di Aldi. Per tali prodotti è stato predisposto il ritiro dagli scaffali per evitare possibili ripercussioni.tutti i dettagli, continuate a leggere per rimanere informati. Kinder, Mars, Twix e gelati:tutti i prodotti ritirati, attenzione a non mangiarliCarrefour ritirato dagli scaffali: perché? In una nota, il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo alimentare da parte di Carrefour: si tratta del ...