Reggio Emilia | via d’Annunzio è salva | cosa c’è dietro la “sceneggiata” dei centri sociali

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il Vate è salvo anche a. La notizia della cancellazione, a, della via dedicata a Gabriele“è unadi Casa Bettola, organizzazione legata ailocali”. La notizia della “sostituzione” della targa della via titolata al Vate con una intitolata a Srecko Kosovel, “poeta sloveno che si oppose alla italianizzazione della sua terra, è durata, come la neve marzolina, il tempo di un mattino”. Il coordinatore comunale di Fdi a, Marco Eboli, ci racconta la verità sottesa alla notizia non veritiera, ma che rivela un clima e una strategia ben precise della sinistra reggina. La notizia era stata ripresa da quotidiani e siti. Cancellazione di via ...

Una meraviglia che sorge nel borgo storico di Castellarano, in provincia di, che si erge sulle sponde del fiume Secchia. Saranno possibili anche due itinerari aggiuntivi: la visita ...Così la presidente della Corte d'Assise diCristina Beretti ha aperto l'udienza del processo in corso per la morte della 18enne pakistana Saman Abbas nelle campagne di Novellara, nella ...Giardini in Europa e L'Architettura degli Alberi', mostra in corso aa Palazzo dei Musei fino al 25 febbraio 2024, curata da Ilaria Campioli, che a partire dall'opera di Luigi Ghirri, ...

Reggio Emilia, ecco il nuovo piano urbanistico: “Focus su sostenibilità e alloggi pubblici” il Resto del Carlino

Brescello (Reggio Emilia), 12 maggio 2023 - L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di sventare un furto di biciclette che era in corso in una rivendita situata sulla ex Statale della Cisa ..."Per le situazioni di sicurezza attuali in Pakistan e le rivolte in corso in carcere a Islamabad, il padre Shabbar Abbas non è ancora in collegamento. Ce lo fanno sapere le autorità Pakistane". (ANSA) ...