Reggina | niente ricorso al Collegio di Garanzia | “Ci giochiamo i playoff sul campo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lanon faràaldidello Sport dopo la penalizzazione in classifica che ha fatto scivolare il club fuori dalla zona. Lo ha annunciato il presidente Marcello Cardona, all’indomani della riduzione della sanzione da parte del CFA che ha restituito due punti agli amaranto: “Durante l’iter processuale sportivi ci hanno riconosciuto che potevamo rivolgerci tranquillamente al Tribunale, che abbiamo fatto le richieste al Tribunale per pagare. C’è stato questo cortocircuito e dopo la Federazione ha armonizzato il rapporto con gli strumenti della crisi d’impresa. Quando si accede al concordato si presentano le garanzie economiche reali, che dimostrano che laé capace di pagare tutto. Noi abbiamo detto che saremmo arrivati sino in fondo nel ...

... anche se non sarà perfacile: il bomber ha soltanto una partita 'certa' da giocare, dato ... da Palermo -del 5 febbraio. E su azione, invece, il 'periodo di astinenza' era ancora più ...Alessandro Arena spiega che era dal 5 febbraio, con la, che i rosanero non erano così alti in classifica (erano sesti). Adesso servirà fare risultato nelle ultime due partite visto che il ...Lo ha raccontato lui stesso:posti finestrino in prima classe. Abbonati per leggere anche ...00 Südtirol - Genoa 0 - 0 18:00 Venezia - Modena 5 - 0 20:30 Frosinone -3 - 1 VOLLEY - ...

Reggina, Cardona: "Niente ricorso al Coni, ci giochiamo i playoff sul ... Il Dispaccio

Niente ricorso, la Reggina non chiederà la restituzione degli ulteriori 5 punti al Collegio di Garanzia del Coni. Ad annunciarlo è Binda, noto giornalista, che ha confermato l’idea del presidente dell ...Nella giornata di ieri la Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, al termine dell’udienza di ieri ha respinto il primo reclamo ...