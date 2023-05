Reddito di cittadinanza | il 44% dei beneficiari è single

Lo rileva l'Osservatorio dell'Inps suldisecondo il quale sono 516.572 le famiglie monocomponenti che ricevono il sussidio senza disabili. L'importo medio per i nuclei con una ...... in caso contrario, la mobilitazione unitaria proseguirà Il governo scommette su riforme del lavoro a 360° Non solo la stretta suldinel pacchetto di misure del ministro ...Abolizionedi, minacce social a Meloni e figlia. Conte: condanna... Il vice premier e ministro degli Esteri, Tajani: se qualcuno pensa di condizionare l'azione di questo governo ...

Oltre 300mila euro incassati irregolarmente tra Imola e Bologna. Finte residenze e dichiarazioni dei redditi incongruenti. tra gli stratagemmi più comuni utilizzati per intascare il sussidio.Per il Tar Catania, il padre che mantiene la figlia ha diritto di sapere se la stessa riscuote il reddito di cittadinanza ...