Rebus Spalletti | spunta la data in cui si farà chiarezza sul futuro

aurelio de laurentiis 1. NAPOLI, DE LAURENTIIS PERDE I PEZZI: GIUNTOLI VERSO LA JUVE,RESTA UNEstratto da www.sportmediaset.mediaset.it Il Napoli campione d'Italia rischia di perdere i pezzi. Dal direttore sportivo all'allenatore, il futuro è ...... stavolta al Maradona dopo l'1 a 0 contro la Fiorentina, maper il futuro vuole un confronto Il Napoli festeggia ancora, stavolta al Maradona dopo l'1 a 0 contro la Fiorentina, ma...Ripetersi non è semplice, né in Italia né in Europa. Poi c'è ilGiuntoli. Anche lo scorso ci furono tensioni tra il tecnico e il presidente Napoli's Italian coach Lucianogestures during a training session on April 11, 2023 at the club's training ...

Futuro Spalletti: c'è una data in cui potrebbe essere fatta chiarezza Tutto Napoli

Rebus Spalletti. Non si sa ancora bene cosa accadrà all'allenatore azzurro rispetto al futuro. Giovedì prossimo il Napoli dovrebbe presentare il ritiro di Dimaro, potrebbe esserci anche un intervento ...Secondo quanto riportato da Mediaset, con il presidente De Laurentiis, nulla può essere dato per scontato: i colpi di scena possono susseguirsi. La redazione di Sportmediaset fa il punto sul futuro di ...