Reazione a Catena | due concorrenti si sposano dopo l' incontro nel game show

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fiori d'arancio a! In attesa della nuova e lunga edizione, è giunta notizia delle nozze fra due dei campioni del. Si tratta di Marco Burato e Rachele Setola. Lui è piuttosto conosciuto, in quanto è uno dei componenti del team più famoso e vincente di, «I Tre di Denari». Lei, invece, ha fatto parte della squadra femminile chiamata «Regine di Cuori».ha fatto incontrare Marco e Rachele Sia Marco che Rachele non sono usciti dal programma di mamma Rai a mani vuote. Galeotta fu proprio(che quest'anno avrà una durata di 6 mesi), che ha permesso ai due ragazzi di incontrarsi, di innamorarsi e, a breve, di diventare marito e moglie. Entrambi ...