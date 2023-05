Realme 11 Series è ufficiale | tutte le specifiche ed i prezzi dei tre modelli

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha finalmente annunciato l’attesissima11nel suo mercato cinese. Idei nuovi smartphone lanciati ufficialmente sono11, 11 Pro e 11 Pro+. Andiamo subito a dare un’occhiata. Innanzitutto, rispetto aidi ultima generazioni più squadrati, la serie11 presenta un design più curvo sugli angoli e sui bordi. In particolare, uno dei più grandi cambiamenti riguarda il retro dei device, dotati di una grande isola circolare per ospitare il modulo fotocamera. I telefoni giungono anche in nuove opzioni di colore, di cui la più intrigante è quella Sunrise Beige. Questa versione è disponibile per il modello top di gamma e comprende un materiale eco-sostenibile con cuciture in oro e argento, poste verticalmente insieme ad una cornice ...

Il11 Pro+ 5G mostra una lavorazione d'eccellenza nelle sue rifiniture: il design delle cuciture tridimensionali, che ricordano quelle realizzate a mano, mette in risalto la texture di alto ...In questa fase iniziale sono offerti in regalo un paio di cuffie Google Buds A -. Google ... Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO,, Tecno, vivo e Xiaomi. Per ulteriori informazioni, date un'...11: PRESUNTE SPECIFICHE display OLED curvo da 6,7 pollici Full HD+ a 120 Hz (Pro e Pro+) chip (inedito) MediaTek Dimensity 7000da 2,6 GHz (Pro e Pro+) memorie : fino a 16 GB di RAM e ...

