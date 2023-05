Raptus-Vlahovic | fuori controllo contro Allegri | quando lo sostituisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un Dusandeludente quello visto giovedì sera allo Stadium nella sfida di semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia. L'attaccante serbo ex Fiorentina — che nelle ultime giornate ha ritrovato fiuto ed entusiasmo e aveva ricevuto anche la grazia del presidente Figc, Gabriele Gravina, con tanto di dietrofront per l'ammonizione ricevuta a Bergamo — ha infatti deluso, con l'attenuante di essere stato servito poco e male dai compagni. Una sola vera palla gol, sciupata, con la segnalazione digioco arrivata in ritardo a cancellare tutto. A poco meno di mezz'ora dal termine della partita, Massimilianoha deciso di sostituirlo. Cambio classico per l'allenatore della Vecchia Signora che ha inserito il polacco Milik. Dusan, che nervi: scalcia via le fascette Questa volta Dusan non è rimasto ...